Эксперты рассказали, как защититься от новой схемы обмана по телефону

В новогодние каникулы участились "случайные" звонки на мобильные телефоны россиян. При этом звонящие не ждут, пока трубку возьмет тот, кому они звонят, и сами прерывают вызов. Попытки перезвонить им часто заканчиваются ни чем: звонивший не берет трубку, или в телефоне играет музыка.

"В этих случаях тем, кто осмелился перезвонить, можно сказать, повезло, - считает эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. - Потому что, если вам позвонили и сразу сбросили звонок, то тут что-то нечисто. Чаще всего это проверка на психологическую устойчивость - неустойчивые и тревожные люди сами перезвонят, и их легче "обрабатывать". Реже звонящий не очень заинтересован в том, чтобы достучаться до вас, еще реже - недобросовестные микрофинансовые организации так тестируют тех, кто подпишется на кабальный кредит по телефону".

Сергей Голованов считает, что чаще всего причина "случайных" звонков на мобильный - это работа новой схемы цифрового воровства. По ней звонящие втираются в доверие к людям и выманивают у них деньги по телефону, обходя спам-фильтры. При этом мошенники научились использовать новые методы социальной инженерии, пытаются выведать персональные данные или заставить перевести деньги на их счета.

Чтобы не попасться в сети, расставленные мобильными мошенниками, всегда нужно быть бдительным - включать здравый смысл и осторожность: не перезванивать и не общаться с незнакомцами. При этом, как считает другой эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, технически выяснить, звонили мошенник или обычный гражданин, трудно, если человек не специалист. Оба эксперта рекомендуют на незнакомый номер не перезванивать. В крайнем случае можно отправить sms-сообщение и уточнить, кто звонил. Мошенники, как правило, не отвечают на такие послания. Если же "завязался" телефонный разговор, его однозначно надо оборвать.

Кроме того, Сергей Голованов рекомендует установить специальные приложения со спам-фильтрами. Однако, с этими программами, уточняет он, есть проблема: в таких приложениях номера мошенников появляются только тогда, когда их туда кто-либо вносит. Еще одно условие: с "плохого" номера должно пройти несколько мошеннических звонков.