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Рубрика: Общество

Эксперты выяснили, что COVID-19 может перерасти в хроническую форму

Текст: Лариса Ионова
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Ученые из Бельгии и Голландии предположили, что легкая форма COVID-19 не настолько безобидна, как считалось вначале. После проведенного всестороннего исследования переболевших коронавирусом в легкой форме они получили данные, что неожиданные осложнения могут появиться спустя большой промежуток времени - недели и даже месяцы, причем для каждого третьего пациента последствия могут быть настолько тяжелыми, что он становится зависимым от постороннего ухода.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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Такое исследование проводилось впервые: ранее все внимание ученых было сосредоточено на изучении тяжелых форм коронавируса, а тем, кто переболел легко и находился на амбулаторном лечении, уделялось меньше внимания. На этот раз они изучили данные 1837 относительно молодых и здоровых пациентов, которые лечились амбулаторно и выяснили, что у них есть серьезные симптомы, которые сохраняются более трех месяцев с начала заболевания.

Подавляющая часть пациентов испытывала изматывающую усталость, мышечную слабость, проблемы со сном и боль. И хотя ранее проблем у них не было, после перенесенного в легкой форме коронавируса лишь 6 процентов чувствовали себя здоровыми.

Около 30 процентов до сих пор считают свое самочувствие плохим или неважным. Исследователей поразил тот факт, что это примерно такой же процент, как и среди тяжело переболевших пациентов с прогрессирующей хронической почечной или сердечной недостаточностью.

Но, как выяснилось, осложнения стали выявляться и у них. Так одна из пациенток рассказала, что получила большие проблемы с поджелудочной железой, хотя никогда не жаловалась на здоровье: "Я болела с желудочно-кишечными проявлениями, легко, даже и не узнала бы, что это был COVID-19, если б на работе мне не приходилось каждую неделю сдавать анализ ПЦР на коронавирус. Прошло уже четыре месяца, однако примерно через день меня рвет. Похудела на 15 килограммов, совершенно перестала есть мясо, оно ужасно пахнет".

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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По мнению специалистов, это может быть связано с тем, что SARS-CoV-2 вызывает воспалительную реакцию организма, которая продолжает воздействовать на органы и системы даже после того, как вирус гибнет. А также, возможно, нарушается функция блуждающего нерва, и это объясняет разнообразие симптомов. Установлено также, что коронавирус инфицирует и повреждает клетки кишечника - отсюда длительные гастроэнтерологические симптомы.

В связи с новыми обстоятельствами в течении болезни ученые предложили ставить диагноз хронической коронавирусной инфекции всем, кто страдает от ее проявлений более 12 недель. Для людей с этим диагнозом необходимо разработать реабилитационные программы.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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