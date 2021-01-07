Главный тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус в преддверии пятого и шестого этапов Кубка мира, которые состоятся в немецком Оберхофе с 8 по 10 и с 13 по 17 января.

Как сообщает "Матч ТВ", специалист был незамедлительно изолирован, а его пост временно займет олимпийский чемпион Алексей Волков, ныне трудящийся в статусе тренера женской команды по стрельбе.

Отметим, что случаи заражения коронавирусом перед стартами в Оберхофе также были зафиксированы в сборной Чехии. Но там пострадали сами биатлонисты - Михал Крчмарж и Адам Вацлавик. Их сняли с гонок, заменив другими спортсменами.