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07.01.2021 00:53
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Текст: Анна Козина

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус в преддверии пятого и шестого этапов Кубка мира, которые состоятся в немецком Оберхофе с 8 по 10 и с 13 по 17 января.

Фото: AP
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Как сообщает "Матч ТВ", специалист был незамедлительно изолирован, а его пост временно займет олимпийский чемпион Алексей Волков, ныне трудящийся в статусе тренера женской команды по стрельбе.

Отметим, что случаи заражения коронавирусом перед стартами в Оберхофе также были зафиксированы в сборной Чехии. Но там пострадали сами биатлонисты - Михал Крчмарж и Адам Вацлавик. Их сняли с гонок, заменив другими спортсменами.

Спорт Биатлон Пандемия коронавируса COVID-19 Кубок мира по биатлону 2020/2021

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