Готова ли Россия перейти на полную сортировку мусора

В стране идет реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Чтобы стимулировать людей вести раздельный сбор мусора, обсуждается даже идея заварить мусоропроводы в жилых домах. Стоит ли это сделать прямо сейчас? Об этом поспорили председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов и президент АНО Центр "Устойчивое развитие" Наталья Розина.

Что делать с мусоропроводами? Стоит ли их заварить во всех домах уже завтра?

Наталья Розина: Не надо пороть горячку, рано еще что-то заваривать. Надо действовать поступательно и обдуманно. Однажды сами жители скажут: мусоропроводы нам больше не нужны.

Рашид Исмаилов: Просто так заварить никто не собирается, надо конечно учитывать позицию собственников жилья. Но мой главный тезис: надо отказываться от мусоропроводов с точки зрения изменения условий нашей жизни и нашего быта, стремиться к раздельному сбору мусора. Это сохранит, в том числе, наши деньги, которые мы тратим на коммунальные услуги.

Насколько готова отрасль к полному переходу на раздельный сбор мусора? Смешивать разные виды отходов после Нового года запрещено. А как быть?

Наталья Розина: Готовность отрасли очень сильно различается по регионам. И внутри каждого региона она отличается по типу населенного пункта. В Москве мы уже знаем двухконтейнерную систему с раздельным сбором, пусть она не идеальна, но она работает. А во многих регионах в сельской местности никаких контейнеров для раздельного сбора нет. Иногда вообще никаких контейнеров для мусора нет. Мы не можем причесывать все сельские населенные пункты по принципу Москвы, а в отдаленных населенных пунктах Севера применять те же технологии, что и в Центральной России. У нас слишком большая страна, слишком много разных условий даже просто по логистике. При этом население в целом к раздельному сбору готово. Но нужны и дополнительные стимулы для населения, например, надо срочно отменить налог на доходы, полученные при сдаче вторсырья. Это будет очень эффективно.

Рашид Исмаилов: Отрасль и готова, и нет. Например, в Московской области создана сеть из комплексных объектов по переработке (КПО), которые готовы принимать раздельно собранный, накопленный и доставленный на переработку мусор. Те фракции, которые современные технологии не позволяют переработать, временно складируются. Но мы пока видим, что отрасль не в состоянии перерабатывать большее количество фракций (их порядка сорока).

Но самое важное, что не дает отрасли рывка в развитии - нет спроса на конечную продукцию из "вторички" и экономическая цепочка по обращению с отходами не замыкается. Ведь вершина этого айсберга, этой экономической модели - продукция, которая должна быть выпущена из переработанного мусора или из вторичных материалов, возвращенных таким образом в хозяйственный оборот. Либо вторичные материалы должны быть востребованы производителями. Но у нас природное сырье гораздо дешевле и доступнее, чем вторичное. Пока у производителей не возникнет экономической заинтересованности (например, в рамках расширенной ответственности производителей - РОП), будет очень сложно обеспечить достаточный и системный поток отсортированных отходов на переработку и дальше в производство.

Наталья Розина: У нас не готова законодательная база: переработчикам и заготовителям мешает НДС на вторсырье и вторичные материальные ресурсы. Если его отменить, то работать на этом рынке станет легче. И еще у нас нет системы "зеленых" закупок - когда преференции в госзакупках отдаются товарам, произведенным из вторичного сырья. Такая же проблема и с расширенной ответственностью производителей, хотя во всем мире именно она - двигатель системы раздельного сбора. Нельзя заставить предпринимателя построить завод по переработке чего угодно, до тех пор, пока он не понимает, откуда он будет брать сырье.

Например, мы собираем текстиль. Моим переработчикам нужно 5 тонн в день. Мы собираем от силы 5 тонн в месяц, больше просто не получается. Бессмысленно наращивать объемы по переработке, если мы переработчика, который построит завод, не можем обеспечить сырьем. Нельзя говорить, что нам не нужен раздельный сбор, поскольку нет мощностей для переработки. Нужно параллельно наращивать объёмы собираемого вторичного сырья, развивая раздельный сбор и создавать инфраструктуру для переработки.

Рашид Исмаилов: В свое время отменили НДФЛ на получение дохода от продажи макулатуры. Теперь логично ожидать, что таким же образом законодатель пойдет и в части отмены налога на продажу пластика, алюминия и других видов вторсырья. Кстати, пока зарабатывать удается только на картоне, алюминии, стекле и некоторых видах пластика. Опять же, экономика - бизнесом востребованы высокомаржинальные фракции. За этот год получили много новых видов отходов, например, одноразовые контейнеры для еды, в которых нам привозят домой готовые блюда. Этого пластика огромное количество, но он очень тонкий, особой ценности с точки зрения экономики не представляет. А с ним все равно надо что-то делать.

Что надо сделать в первую очередь: дать возможность комфортно сортировать отходы и сортированные относить в контейнеры или лишить людей возможности выбрасывать несортированное?

Наталья Розина: Нужно создать условия для платной сдачи вторичного сырья. Чтобы в каждом муниципальном округе был пункт, куда можно сдать вторсырье за деньги. Причем он должен располагаться в точке притяжения для района, например, около крупного магазина. Запретные или насильственные меры ни к чему хорошему не приведут. Ну, заварите вы мусоропровод. Люди начнут оставлять мусор на лестничной клетке. Или около подъезда. Это не стимуляция сортировки. При этом сортированные отходы - это огромный экономический ресурс. Раздельно собранное никто не будет смешивать или закапывать, ведь это - огромные деньги. Кроме того, надо дать людям и материальный стимул. Должны быть оба варианта: кто-то отнесет на пункт сдачи и получит за свой мусор какую-то копеечку, а кто-то выбросит в отдельные контейнеры ради ощущения, что он позаботился об экологии. Кто-то, конечно, проигнорирует. Но не надо на них равняться.

Рашид Исмаилов: Все, что касается людей, населения, должно работать сначала от создания благоприятных условий, и затем уже до постепенного ужесточения мер ответственности. Что касается бизнеса, то с ними надо работать сразу и с точки зрения санкций, и с точки зрения условий. Кстати, с 1 января вступают в силу правила относительно объектов сортировки и размещения отходов. Они, в том числе, запрещают региональным операторам смешивать сортированные и несортированные отходы. Поэтому должна заработать вся цепочка, начиная от мест накопления ТКО населением и заканчивая изготовлением продукции с использованием вторичных ресурсов. Чем больше и лучше мы разделяем отходы, чем больше вытаскиваем из общего объема чистых полезных фракций, тем качественней и больше будет отобрано отходов на переработку. Разумеется - тем меньше уйдет на захоронение. Это самая главная задача: меньше захоранивать - больше перерабатывать. Собственно говоря, вся идеология реформы чистоты в этом и заключается.