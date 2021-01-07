Илон Маск стал богатейшим человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает телеканал NBC.

Состояние Маска выросло из-за повышения курса акций Tesla на фондовых торгах и теперь превышает 185 миллиардов долларов. В то же время общая стоимость активов Безоса оценивается примерно в 184 миллиарда долларов.

При этом фондовые торги в США еще продолжаются, сессия завершится через несколько часов.

Напомним, что владелец Amazon возглавлял рейтинг с октября 2017 года.