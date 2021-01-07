Индексы США обновили рекорды, несмотря на беспорядки в Вашингтоне

Фондовые индексы США побили исторические рекорды, передает РИА Новости. Инвесторы негативные новости из столицы, где днем ранее протестующие штурмом захватили здание Конгресса.

Так, в частности, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,08% - до 31163,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,16%, до 13015,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,52%, до 3805,22 пункта.

"Рынок говорит вам, что фискальное стимулирование важнее, чем скромное повышение налогов, которое, вероятно, будет введено администрацией", - цитирует Рейтер слова управляющего директора UBS Private Wealth Management Тома Мантионе.