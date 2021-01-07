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Рубрика: В мире

ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля по Дамаску

Средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля по южным районам Дамаска.

В Сирии один человек погиб при ракетном обстреле пригорода Дамаска

Удары наносились по наземным объектам и армейским позициям. "Наши зенитчики сбили большую часть вражеских ракет, успешно отразив атаку со стороны израильских агрессоров", - рассказал агентству SANA источник в министерстве обороны САР. Подчеркивается, что потерь среди военнослужащих нет. Подсчитывается материальный ущерб.

Как сообщает ТАСС, ракеты были выпущены по южным окрестностям Дамаска из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами. Агентство SANA опубликовало кадры отражения атаки. На роликах видна работа, предположительно, зенитных систем ПВО Сирии.

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