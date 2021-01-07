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Рубрика: Происшествия

Как не дать обмануть себя мошенникам в новогодние праздники

Текст: Иван Черноусов
Новогодние праздники - время "повышенной" активности разного рода мошенников, начиная от фейковых служб безопасности банков и заканчивая "выигрышем в лотерею". О том, как не дать себя обмануть, "Российской газете" рассказали специалисты по безопасности.
Фото: Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images
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"Новый год и Рождество - сезон повышенной активности кибермошенников. Они понимают, что в этот период люди получают большое количество рассылок от онлайн-магазинов с новогодними или рождественскими акциями и пользуются ими для покупки подарков для родных и близких", - говорит Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар". - Злоумышленники встраиваются в информационную повестку, рассылая SMS и email-письма с акциями якобы от лица известных брендов. Как правило, эти сообщения содержат психологические манипуляции и призывают очень оперативно совершить то или иное действие, чтобы пользователь не успел заподозрить обман".

Уходящий 2020 год наглядно показал любопытную тенденцию: число классических преступлений - краж, разбоев, угонов машин - снижается, а вот количество киберпреступлений, напротив, стремительно растет, добавляет Ярослав Каргалев, заместитель руководителя CERT-GIB. Специалист рекомендует соблюдать четыре основных правила:

Не переводите деньги "сотрудникам службы безопасности"

Если вам позвонили из банка и просят "перевести деньги на безопасный счет", "установить на смартфон программу для защиты", съездить к банкомату или выполнить какие-либо другие действия, просто положите трубку и перезвоните в этот банк по номеру, указанному на банковской карте.

Никому ни при каких условиях не сообщайте данные вашей банковской карты, CVV-код, смс-код. Сотрудники банка никогда не просят такие данные.

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По требованию Генпрокуратуры заблокировали более 340 мошеннических сайтов

В отделении оператора сотовой связи напишите заявление о том, что вы запрещаете перевыпуск вашей сим-карты по доверенности - так вы обезопасите себя от появления сим-карты-клона.

 Не переводите деньги даже знакомому человеку

Интернет - "жестокая" среда, оценивайте ваши действия и представляйте последствия. Даже если вам пришел запрос от знакомого человека, каким бы он не казался правдоподобным на первый взгляд, попытайтесь предварительно связаться с ним по другому каналу связи и уточнить, действительно ли это был он. Какой бы для вас в данный момент не была важной информация или событие - перепроверяйте факты, не спешите выполнять слепо все требования, сделайте паузу, трезво оценивайте ситуацию.

Совершайте покупки только в официальных магазинах

Совершайте покупки только на официальных сайтах и проверяйте добропорядочность объекта, разместившего объявление, например, по комментариям других пользователей и их оценкам. Не верьте "фантастическим скидкам", "акциям" и "розыгрышам".

Обязательно проверяйте доменное имя ресурса, на котором находитесь - если оно отличается от оригинального или просто кажется вам подозрительным, не стоит продолжать пользоваться подобным ресурсом.

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Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников

Проверяйте способ оплаты. Если вас просят перевести деньги на виртуальный кошелек или на номер карты - перед вами злоумышленник. Компании не оформляют счета на физлиц.

Будьте аккуратнее с электронной почтой

Проявляйте особую осторожность с входящей почтой, особенно получаемую в праздники и нерабочее время. Любые просьбы загрузить, установить файлы должны расцениваться как подозрительные. При получении подобного письма необходимо оперативно сообщить внутренней службе безопасности и работать с документами только после их проверки.

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