Композитор отметил, что весь день смотрел телевизор и с замиранием сердца следил за событиями на Капитолийском холме.

"После того, как все закончилось, и конгресс вернулся на свои места, я решил пройтись по центру Нью-Йорка и посмотреть - а что здесь творится? Как и следовало ожидать, город совершенно пустой, людей нет ни в магазинах, ни в полуоткрытых ресторанах (полуоткрытых - значит на открытых холодных террасах, сегодня в Нью-Йорке +3)... Заметил много полиции на улицах, и на машинах и пеших. Явно - боятся повторения Вашингтонской истории", написал Александр Журбин.

Он прогулялся до Линкольн-центра и сделал фото пустой площади: "Для тех кто не знает, на фото прямо - здание Метрополитен Оперы, слева - здание, где в основном выступают лучшие балетные труппы (раньше была New York City Opera), а справа - здание Нью Йоркского Филармонического Оркестра".

"Боже, как мы любим это место! Ходили сюда каждые 2-3 дня.... Лучшие впечатления жизни, лучшие люди со всего мира стекались сюда, красивые, нарядные, блестящие... А ночью эти здания были ярко подсвечены, сверкали афиши и знаменитые имена... Увы, как видите, ничего этого больше нет... и неизвестно когда будет... если будет. Очень грустно!", подытожил композитор.