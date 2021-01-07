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07.01.2021 14:17
Рубрика: Власть

Журбин рассказал, что происходит в Нью-Йорке после беспорядков в Капитолии

Текст: Инга Бугулова
Для многих рождественская ночь оказалась омрачена драматическими событиями в Капитолии, где накануне несогласные с итогами выборов президента США устроили беспорядки. Известный композитор Александр Журбин на своей странице в Facebook поделился эмоциями от случившегося и рассказал, что происходит в Нью-Йорке, где он сейчас находится.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: REUTERS
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Композитор отметил, что весь день смотрел телевизор и с замиранием сердца следил за событиями на Капитолийском холме.

"После того, как все закончилось, и конгресс вернулся на свои места, я решил пройтись по центру Нью-Йорка и посмотреть - а что здесь творится? Как и следовало ожидать, город совершенно пустой, людей нет ни в магазинах, ни в полуоткрытых ресторанах (полуоткрытых - значит на открытых холодных террасах, сегодня в Нью-Йорке +3)... Заметил много полиции на улицах, и на машинах и пеших. Явно - боятся повторения Вашингтонской истории", написал Александр Журбин.

Он прогулялся до Линкольн-центра и сделал фото пустой площади: "Для тех кто не знает, на фото прямо - здание Метрополитен Оперы, слева - здание, где в основном выступают лучшие балетные труппы (раньше была New York City Opera), а справа - здание Нью Йоркского Филармонического Оркестра".

"Боже, как мы любим это место! Ходили сюда каждые 2-3 дня.... Лучшие впечатления жизни, лучшие люди со всего мира стекались сюда, красивые, нарядные, блестящие... А ночью эти здания были ярко подсвечены, сверкали афиши и знаменитые имена... Увы, как видите, ничего этого больше нет... и неизвестно когда будет... если будет. Очень грустно!", подытожил композитор.

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