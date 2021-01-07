Лукашенко: Нам не нужны ни войны, ни столкновения

Народу Беларуси не нужны ни войны, ни столкновения, акцентировал внимание верующих президент, обращаясь 7 января к соотечественникам в минском Крестовоздвиженском храме. Во-первых, Александр Лукашенко с удовлетворением констатировал, что в стране сохранен межрелигиозный и межэтнический мир. "Так и должно быть. Нам надо этот мир сохранить. Мы для всей планеты, всех стран примером являемся", - убежден он.

Правда, в то же время глава государства, информирует источник в его администрации, обратил внимание на тревожный симптом: не прекращающиеся в мире информационные войны и откровенную драку за умы людей. И в этой ситуации, пояснил президент, "надо объединиться, чтобы не потерять то, что принадлежит" народу.

Упомянул белорусский лидер и о событиях, произошедших накануне Рождества в США. "Кто бы мог подумать, владыко, - сказал он, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, - что в Вашингтоне будут штурмовать цитадель демократии мировой - Капитолий, как они себя подавали. Никто".

Президент в очередной раз призвал часть населения "собраться и успокоиться". Правда, уточнил он, его слова обращены, прежде всего, к той небольшой кучке, которая по выходным ходит по Минску. Плохо, по его мнению, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, но "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны этого допустить", - сказал Лукашенко.

Комментируя свою позицию, он дал понять, что не сомневается в том, что независимой Беларуси не дадут спокойной жизни в центре Европы. Вот почему призвал в очередной раз собраться вместе и "образумить тех, кто сегодня этого не понимает". И, не дай бог, резюмировал президент, что конфликт превратится в горячую войну на территории республики. "Вот этого допустить нельзя. Это - главное", - констатировал он.

Кстати, и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая сегодня на российском телевизионном канале, выразил убеждение, что преобразования в обществе не должны сопровождаться радикализацией отношений между людьми.

Он дал понять, что русская православная церковь полностью поддерживает владыку Вениамина и весь белорусский епископат, которые обратились к народу пойти по пути примирения.

Обращаясь к урокам недавней истории, патриарх Кирилл считает абсолютно очевидным, что опыт Украины должен научить всех, что преобразования не должны сопровождаться нарастанием внутренней напряженности. Поэтому его пастырский призыв и пастырский совет сводится к тому, что все вопросы нужно решать мирно.

А если вопросы существуют, убежден патриарх, их нельзя откладывать в долгий ящик. Нужны, по его мнению, инструменты разумного, "делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения".