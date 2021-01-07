Лукашенко зажег свечу в храме Воздвижения Креста Господня

"Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме", - пожелал соотечественникам Александр Лукашенко в поздравлении, которое он направил в четверг православным христианам Беларуси.

Этот праздник, подчеркнул глава государства, наполняет глубинным смыслом историю существования человечества, ежегодно напоминает о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

"В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравлении.

В этот же день, 7 января, президент, сообщает его пресс-служба, зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня, построенном в минувшем году. "Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму", - констатировал белорусский лидер, обращаясь к верующим. Господь, сказал Лукашенко, предупреждает, чтобы "мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле".

Рождество, по его словам, - это тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. "Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году", - заявил глава государства.

Он передал в дар храму икону Божией Матери "Взыскание погибших", изготовленную в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря. В свою очередь, митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил Лукашенко бронзовый макет храма, сувенирный колокол в память об окончании его строительства, а также книгу Николая Гаврилова "…И отрет Бог всякую слезу".

Однокупольный храм Воздвижения Креста Господня, сообщают новостные порталы, входит в архитектурный комплекс, включающий в себя входную браму с колокольней, церковно-приходской дом, в котором располагается воскресная школа и музей подвига советских военнопленных - узников Шталага-352 в Минске.

Кстати, столичный храм граничит с мемориальным комплексом "Масюковщинский лагерь смерти", который является местом для поминания более 80 тысяч захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны, напоминает БЕЛТА.