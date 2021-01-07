Налог на доход по банковским вкладам: кому, когда и как платить

Новым налогом облагаются не сами вклады, а только проценты по ним. Каких-либо льгот (например, для пенсионеров) закон не предусматривает.

Когда налог взимается по вкладу менее 1 млн рублей

Считается, что налог затронет только вклады на сумму свыше 1 млн рублей, но это далеко не всегда так, в законе не упомянуты какие-либо конкретные суммы - все зависит от ставки, срока вклада и особенностей выплаты процентов.

Если сейчас истекает срок вклада на сумму 750 тысяч рублей, который был открыт два года назад под 6,5% и выплата всех начисленных процентов (97,5 тысячи рублей) должна состояться в конце срока, то с них придется уплатить налог - полученный в этом году доход по вкладу превышает необлагаемый процентный доход (он привязан к ключевой ставке ЦБ РФ на 1 января того года, за который считается налог, и для 2021 года составляет 42,5 тысячи рублей).

Не исключено, что позже из-под налогообложения будут полностью выведены доходы по вкладам за период до введения налога, но по действующей редакции закона неважно, когда был открыт вклад, значение имеет только дата выплаты процентов - если она состоялась после 1 января 2021 года и сумма превысила необлагаемый процентный доход (42,5 тысячи рублей), то с разницы придется заплатить 13%.

Когда нужно избегать выплаты процентов в конце срока

При размещении крупной суммы с ежемесячной выплатой процентов можно избежать уплаты налога или сократить его, если доход по вкладу разнесен между двумя или тремя налоговыми периодами (календарными годами). Так, открытый 1 июля 2021 года двухлетний вклад на сумму 1,4 млн рублей под 4,5% с ежемесячной выплатой процентов принесет вкладчику в 2021 году 31,5 тысячи рублей, в 2022 году - 63 тысячи, в 2023 году - 31,5 тысячи рублей. Заплатить налог придется только за доход, полученный в 2022 году. А если бы условия вклада предусматривали выплату всех процентов в конце срока, то налог пришлось бы уплатить годом позже, но в гораздо большем размере.

Как учитываются вклады с капитализацией процентов

Согласно разъяснениям Минфина, если проценты зачисляются в счет пополнения вклада, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором зачисление этих процентов состоялось.

Таким образом, по вкладам с капитализацией процентов для расчета налога будет учитываться весь доход, начисленный в течение данного года, даже если срок действия вклада истекает в другом году. Проценты, которые пополнили вклад в 2020 году, учитываться не должны.

Что должны платить владельцы долларовых вкладов

Самое главное для владельцев долларовых вкладов - с разницы курсов доллара в начале и в конце срока вклада налог не взимается. К примеру, если 100 тысяч долларов на вкладе сначала стоили 6,3 млн рублей, а к концу срока вклада - уже 8 млн рублей, то налог с разницы в 1,7 млн рублей платить не придется.

Проценты по вкладам в долларах близки к нулю, поэтому под действие налога подпадают только совсем крупные долларовые вклады. Для расчета налога проценты по ним пересчитываются в рубли.

Как платить налог

Впервые вкладчики должны будут заплатить налог на проценты по вкладам осенью 2022 года (до 1 декабря), когда налоговая служба разошлет уведомления о налогах за 2021 год. В начале следующего года все банки отчитаются перед ФНС обо всех процентах, которые они выплатили физлицам в 2021 году (поэтому нет смысла дробить вклады между разными банками). Исключение составят лишь рублевые счета со ставками ниже 1%.

После этого налоговая служба самостоятельно рассчитает налог каждому вкладчику. Если сумма доходов по всем вкладам вкладчика окажется меньше 42,5 тысячи рублей, то платить ничего не придется. Если доход окажется больше - с разницы придется заплатить 13%. Самому вкладчику ничего декларировать и рассчитывать не нужно.

Новый налог усилит привлекательность вложений в госдолг

Низкие ставки в сочетании с новым налогом уже заставили многих вкладчиков снять деньги с депозитов. Основная альтернатива вкладам - это облигации федерального займа (ОФЗ) на срок до трех лет, хотя и по ним доход с этого года облагается 13%-ным налогом. Тем не менее ОФЗ по-прежнему можно комбинировать с индивидуальным инвестиционным счетом и тем самым получать гораздо больший доход, чем по депозитам, при том же уровне риска.

Сейчас государственные бумаги приносят от 4,5% до 5% годовых. Сверху к этому вы можете получить до 13% в виде налогового вычета по внесенным на ИИС средствам в пределах 400 тысяч рублей в год. Если готовы заморозить свои деньги на трехлетний срок, то в сумме получите до 28% за весь период или 8,5% годовых, объясняет председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. Можно инвестировать не на весь срок, а только последние один или два года, тогда доходность за каждый из них будет от 11% (на два года) до 18% (только на год). Гарантии сохранности - аналогичны депозитам (бумаги хранятся в депозитарии вне счетов брокера), отвечает по ним персонально правительство.

Более рискованный вариант - корпоративные облигации. Крупные компании платят на 1-2% в год выше ОФЗ, мелкие и средние могут давать премию к госбумагам на 3-4%, не сползая в состояние дефолта. При той же схеме инвестирования, что приведена выше, доходность может составить на 1-4% в год больше в зависимости от степени риска, который вам комфортно на себя принять. Впрочем, риски дефолта можно нивелировать за счет покупки множества высокодоходных облигаций. Они стоят в среднем 1000 рублей за штуку. Портфель из 25-30 бумаг (на сумму до 30 тысяч рублей) достаточно стабилен, чтобы давать доходность лучше ОФЗ при разных сценариях, отмечает Геннадий Салыч.