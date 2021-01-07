Названы неожиданные сигналы скорого инфаркта

Зарубежные медики перечислили признаки близкого инфаркта, связанные с ощущениями в ротовой полости.

Так, об опасном состоянии могут предупреждать кислый привкус во рту, боль в челюсти, которая может напоминать сильную и резкую зубную боль, передает Express.

Как пояснил профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета, для того, чтобы предотвратить риски, важно, в том числе, соблюдать гигиену полости рта.

"Рот полон бактерий, как хороших, так и плохих. Последние могут попасть в кровоток изо рта и спровоцировать воспалительный процесс в кровеносных сосудов. А это чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний", - предупредил специалист.

Отмечается, что чаще всего о сердечном приступе сигнализирует боль или давление в груди.

Ранее медики предупредили, что сердечный приступ может развиваться достаточно долго - примерно месяц. Если не игнорировать ряд признаков и слушать свой организм, то опасное состояние можно вовремя распознать.