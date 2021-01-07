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Рубрика: Общество

Новый штамм COVID-19 обнаружен уже в 22 странах Европы

Текст: Диана Ковалева
Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Новый штамм коронавируса обнаружен уже в 22 странах Европы. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images
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"Как и все вирусы, распространяющийся вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). Двадцать две страны Европейского региона обнаружили этот новый вариант", - заявил Клюге в ходе онлайн-брифинга.

Он также добавил, что новый штамм распространяется быстрее, хотя и не влияет на тяжесть заболевания. По словам Клюге, новый штамм распространяется во всех возрастных группах.

При этом он отметил, что дети не относятся к группе повышенного риска.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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