Новый штамм COVID-19 обнаружен уже в 22 странах Европы

Новый штамм коронавируса обнаружен уже в 22 странах Европы. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Как и все вирусы, распространяющийся вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю озабоченность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). Двадцать две страны Европейского региона обнаружили этот новый вариант", - заявил Клюге в ходе онлайн-брифинга.

Он также добавил, что новый штамм распространяется быстрее, хотя и не влияет на тяжесть заболевания. По словам Клюге, новый штамм распространяется во всех возрастных группах.

При этом он отметил, что дети не относятся к группе повышенного риска.