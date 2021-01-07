Около 5,5 тысячи росгвардейцев обеспечили общественный порядок в Рождество

Специалисты Росгвардии проверили ночью более 400 храмов. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. Всего в обеспечении порядка во время рождественских мероприятий по всей стране были задействованы порядка 5,5 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

В сообщении пресс-службы отмечается, что специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии перед началом рождественской службы проверили свыше 400 храмов, а экипажи вневедомственной охраны продолжают нести службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования.