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07.01.2021 13:45
Рубрика: Власть

Оксана Пушкина заявила о желании остаться в Госдуме нового созыва

Текст: Кира Латухина

Депутат Оксана Пушкина хотела бы продолжить работу в нижней палате парламента и в следующем созыве, в частности, чтобы завершить работу над законом против домашнего насилия.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"У меня много незавершенных дел в Государственной думе", - сказала Пушкина и перечислила их: закон против домашнего насилия, закон об "окнах жизни", закон о гендерном равенстве в трудовых отношениях, закон о "детях раздоров". "Эти и другие мои инициативы должны стать законами, чтобы работать на благо людей. Но я понимаю, что не успею завершить начатое в действующем созыве, ведь для этого осталось меньше года. Поэтому мне хотелось бы продолжить депутатскую работу в следующем, восьмом созыве Госдумы", - цитируют Пушкину РИА Новости.

Пушкина будет баллотироваться, если ее труд оценят и предложат участвовать в новых выборах, если избиратели захотят поддержать кандидатуру. "Если нет - значит, нет, - сказала она. - Но как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, поверьте, я не пропаду и продолжу заниматься общественной и правозащитной деятельностью, возможно, уже в другом статусе".

"Сегодня в российской политике преобладает консервативный уклон, и большинство депутатов Госдумы выступают с пуристических позиций: декларируют верность традициям и стремление к строгости нравов", - заметила Пушкина. По ее мнению, на государственном уровне и, прежде всего, в парламенте должна звучать "вся гамма представленных в обществе взглядов - от консервативных до прогрессивных". Исключая, конечно, деструктивные и экстремистские призывы.

Законопроект против домашнего насилия готов к внесению в Госдуму и рассмотрению в первом чтении. Это результат совместного труда общественных активистов, депутатов, сенаторов, представителей всех профильных министерств и ведомств, сообщила Пушкина. После вызванного пандемией перерыва активизировалась и работа над законопроектом о бэби-боксах, теперь они будут называться "окна жизни". "Общественное мнение на нашей стороне, поэтому я уверена, что рано или поздно оба закона будут приняты. Если этого не сделают действующие депутаты Госдумы, соответствующая задача встанет перед следующим созывом", - заключила Пушкина.

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