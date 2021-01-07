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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл обратился к верующим в Рождество

Текст: Владимир Емельяненко
Русская православная церковь 7 января (25 декабря по старому стилю) отмечает Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что прошедший год запомнился непростыми испытаниями, но "гораздо более крепкой оказалась любовь к ближнему". Об этом предстоятель Русской православной церкви сказал в обращении, которое транслировалось на телеканале "Спас".

По его словам, эта любовь простиралась "от жертвенного подвига врачей и медицинских работников до нелегкого труда волонтеров и ежедневной заботы каждого из нас о тех, кто рядом". Патриарх подчеркнул, что, находясь в изоляции, россияне остро ощутили, что значит остаться без привычного живого общения, которое никогда в полной мере не сможет заменить общение виртуальное.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Патриарх Кирилл отметил, что любовь есть самый верный признак Христа. В жизни церкви, добавил он, это означает, что каждый призван преображать окружающий мир. "Преображать любовью и добротой, нести свет, радость и утешение людям. Для этого и не нужны какие-то особые условия и обстоятельства. В любой ситуации, будь то карантин или нормальная повседневность, можно найти возможность сделать благое дело, отогреть сердце близкого человека добрым словом и вниманием, выслушать и посочувствовать страждущему или победить раздражение и не ответить на резкость и грубость", - заметил предстоятель Русской православной церкви.

Он выразил надежду, что в новом году, помня об уроках прошлого, россияне с еще большим трепетом и вниманием будут относиться друг к другу.

Общество Религия Празднование Православного Рождества Патриарх Кирилл РГ-Видео

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