Пиротехнику в РФ запретили использовать на митингах и демонстрациях

Правила противопожарного режима, утвержденные правительством России, запретили использовать пиротехнику на митингах и демонстрациях, а также во время шествия и пикетирования. Об этом сообщает РИА Новости. Как уточняет агентство, новые нормы действуют с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и пикетирования.

"Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских огней, соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.

Подчеркивается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки.