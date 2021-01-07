Под контролем миротворцев РФ в Карабах вернулись более 47,6 тыс. беженцев

Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение беженцев в Нагорный Карабах.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 178 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 тыс. 653 беженца", - сообщили в четверг в Минобороны РФ. Там добавили, что в местах проживания этих людей с помощью наших военных восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

Местному населению также оказывают гуманитарную поддержку. Речь, в том числе, идет о медицинском обеспечении граждан Карабаха, поиске тел погибших в вооруженном конфликте, ремонте разрушенных во время войны объектов и коммуникаций.

Вся эта работа организована и проводится без ущерба для выполнения основной задачи миротворцев - недопущения новых столкновений на линии соприкосновения. "Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах", - уточнили в военном ведомстве РФ.

Между тем, специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают очищать территорию Карабаха от неразорвавшихся боеприпасов. "С 23 ноября 2020 года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил, очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 435 га территории, около 165 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 20 650 взрывоопасных предметов, в том числе в городе Степанакерт", - сообщили в нашем военном ведомстве.

В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы. Они позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и в период ухудшения погоды.

"Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ", - пояснили наши военные.