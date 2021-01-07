Пожарные инспекторы будут ежегодно проверять детсады и дома престарелых

Начиная с этого года, все учреждения дошкольного образования, а также дома престарелых и инвалидов, которые относятся к категории "чрезвычайно высокого риска", будут проверяться специалистами государственного пожарного надзора один раз в год. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год; для категории высокого риска - один раз в 2 года; для категории значительного риска - один раз в 3 года; для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет", - говорится в постановлении правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ".

В соответствии с постановлением, к объектам чрезвычайно высокого риска отнесены учреждения для престарелых, инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями с одновременным пребыванием более 10 человек. В новую категорию пожарной опасности также вошли детские дошкольные учреждения и детские лагеря, в которых одновременно находятся более 10 детей, за исключением многоквартирных жилых домов.