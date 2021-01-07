Премьер Италии прокомментировал штурм Капитолия

Итальянские СМИ на время забыли про пандемию, выделив обширное медийное пространство событиям в Вашингтоне, в которых принял активное участие 32-летний италоамериканец Джейк Анджели. Его фото с голым торсом и в меховой шапке с рогами облетело все передовицы.

Официальные итальянские власти не стали делать развернутых заявлений, ограничившись на данном этапе коротким комментарием в соцсетях.

"Я с большим беспокойством слежу за тем, что происходит в #Вашингтоне. Насилие несовместимо с осуществлением политических прав и демократических свобод. Я верю в прочность и силу институтов Соединенных Штатов. #Капитолийский холм", - написал в своем Twitter глава итальянского Кабмина Джузеппе Конте.

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

Между тем, итальянский политик и Президент Европейского парламента Давид Сассоли выразил озабоченность по поводу происходящего в письме, адресованному спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси: "Я глубоко встревожен. Надеюсь, что порядок удастся быстро восстановить, что произойдет мирная передача власти, в соответствии с пожеланиями американского народа. Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку и солидарность".