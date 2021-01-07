Принимать детей в первый класс будут по новым правилам

Новости

120 подъемников для инвалидов установили в московских подъездах в 2020 году 12:03
Оперштаб: Еще 7410 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:32
Около 5,5 тысячи росгвардейцев обеспечили общественный порядок в Рождество 11:31
Спасатели завершили поисковую операцию на Вилюченском водопаде 11:25
В Екатеринбурге открылись Рождественские легкоатлетические старты 10:59
Курильский вулкан Эбеко дважды выбросил столбы пепла 10:40
Благодаря грантам для НКО помощь получили более полумиллиона москвичей 10:33
Мишустин посетил собор Михаила Архангела в Сочи 10:11
ВМС США начнут регулярные патрулирования у берегов РФ в Арктике 09:47
Травмированных глыбой льда туристов на Камчатке доставили в больницу 09:03
По факту гибели туриста на Камчатке начата проверка 08:50
Пострадавшие при обрушении льда на Камчатке туристы были "дикарями" 08:35
На Камчатке в результате обрушения льда на водопаде погиб человек 08:25
Четыре человека погибли во время беспорядков в Вашингтоне 08:15
На одном из водопадов Камчатки на туристов обрушился лед 08:06
Режим ЧС в Вашингтоне продлен до инаугурации Байдена 07:15
В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих 06:48
При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт 06:20
В конгрессе США возобновились прерванные из-за беспорядков дебаты 05:41
Первое рождественское богослужение прошло в главном храме ВС России 04:16
На мужчину напали с ножом рядом с Trump Hotel в Вашингтоне 04:06
ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля по Дамаску 03:48
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели двух горняков в шахте 03:30
Полиция начала оттеснять протестующих от здания Капитолия США 02:04
Путин подарил икону церкви Николы на Липне 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
07.01.2021 12:15
Рубрика: Общество

Принимать детей в первый класс будут по новым правилам

Текст: Ксения Колесникова
В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам, согласно приказу Минпросвещения N458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что нового есть в документе?

Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля (а в некоторых регионах могла открыться и раньше), то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля. Причем и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс - дата старта будет одна - 1 апреля. А завершаться прием заявлений от родителей из этих категорий будет 30 июня.

Что интересно? Если раньше школа должна была зачислить малыша в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений - то есть после 30 июня. Это касается только тех семей, которые живут на "участке" школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Например, в приказе прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. То есть принцип такой: сначала до 30 июня собираются все заявления - потом издаются приказы.

А вот если ребенок живет не на закрепленном за школой "участке", то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались - то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

Как именно родители будут подавать документы в разных регионах? В приказе Минпросвещения прописаны такие варианты:

  • - лично в школу
  • - по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
  • - в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт
  • - с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

В большинстве регионов и крупных городах местные власти уже наладили запись первоклашек именно через региональные порталы госуслуг. В прошлые годы нагрузка на них в ночь на 1 февраля была такой высокой, что некоторые электронные системы и порталы не выдерживали наплыва родителей - зависали и "падали". Удастся ли им выдержать "первоклассный" ажиотаж в этом году? Об этом мы узнаем 1 апреля.

Общество Образование Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Как мир и союзники США отреагировали на хаос в Вашингтоне
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Великобритания решила смягчить санкции против Крыма
ВМС США начнут регулярные патрулирования у берегов РФ в Арктике
Германия создаст фонд в поддержку "Северного потока-2"
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года