Путин: ФСБ удается купировать угрозы с сирийской территории

Все террористические угрозы, которые удается купировать ФСБ, исходят из Сирии, с подконтрольных боевикам территорий. Об этом президент России рассказал в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" (ВГТРК).

"Террористическая угроза исходит для нас именно оттуда, и все, что удается купировать нашим органам безопасности, в том числе ФСБ, имеет сирийское происхождение. Или не сирийское, а угроза, повторю, исходит именно с этих территорий", - сказал Владимир Путин.

"Поэтому для нас очевидно, что мы поступили абсолютно правильно, и наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, прежде всего защищали интересы России", - пояснил президент.