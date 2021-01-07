Путин объяснил секретность подготовки прошлогоднего визита в Дамаск

Президент России Владимир Путин прилетал в Дамаск в январе прошлого года по приглашению сирийского коллеги Башара Асада, о визите не объявляли заранее из соображений безопасности. Об этом российский лидер рассказал в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" (ВГТРК).

"Для него это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено", - пояснил Путин.

"Приглашение было, но мы договорились о том, что информация о моем визите, о конкретном времени и о местах нашей работы, о местах посещения не будет предаваться гласности до тех пор, пока я там не появлюсь", - объяснил президент России. "В силу понятных, мне кажется, причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и столица Сирии Дамаск", - добавил он.

"Сам президент Асад, конечно, был в курсе. Мы с ним очень продуктивно, содержательно и полезно поработали вместе в ходе личной встречи", - также заметил Путин.