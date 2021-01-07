Путин заявил о надежде на чудо

Надежда и ожидание чуда поддерживает людей на самых сложных этапах жизни. Об этом заявил президент после рождественской службы.

Глава государства ответил на вопрос журналиста ВГТРК - почему с религиозной, философской точки зрения происходят в мире такие тяжелые события. "С религиозной точки зрения лучше этот вопрос задать батюшке, священнику, ответит полнее и шире", - сказал Владимир Путин.

"Я могу сказать только как светский человек, - продолжил глава государства. - Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания. А в том, что он позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее".

"Эта надежда, порой и ожидание чуда - и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах", - заключил президент.

"С праздником вас, с Рождеством Христовым!" - поздравил Путин.