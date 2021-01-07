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Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону

Текст:   Антон Благовещенский
07.01.2021,  
12:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана россиян. Она заключается в том, что преступники звонят людям с незнакомых номеров и сбрасывают звонок, побуждая таким образом жертву самостоятельно с ними связаться.

Об этом рассказал эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Еще год назад этой схемы не существовало, сообщил он в разговоре с "РИА Новости". По словам Голованова, это делается для того, чтобы обходить системы автоматической фильтрации звонков. Изначально такие системы анализировали только входящие звонки, "Никто не дума, что люди сами начнут звонить мошенникам", - подчеркнул он.

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Если жертва перезванивает сама, в ход идут методы социальной инженерии: на том конце провода могут представиться службой безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные и так далее. Обычно преступники используют интернет-телефонию, чтобы скрыть местоположение и реальный номер.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно отказаться от общения с мнимой "службой безопасности" или "службой мониторинга" и завершить звонок.

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