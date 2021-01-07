Благодаря грантам для НКО помощь получили более полумиллиона москвичей

Благодаря грантам мэра столицы для некоммерческих организаций поддержку только в прошлом году получили более полумиллиона горожан. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"На реализацию социально значимых инициатив, победивших на конкурсе 2019 года, было выделено 400 миллионов рублей, - цитирует ее официальный сайт мэрии. - Благодаря этому поддержку в 2020 году получили более полумиллиона москвичей. Это дети и родители, люди с особенностями здоровья, а также те, кто помогает бездомным животным".

По словам Сергуниной, в столице сейчас более 6,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс грантов для них проводят ежегодно. За последние пять лет поддержку от города получили более тысячи НКО.

В 2019 году победителями конкурса стали 234 организации, среди которых благотворительные фонды, молодежные и волонтерские объединения, семейные клубы и другие. Поскольку лауреатов определяют осенью, основную часть грантов они использовали в начале 2020 года.