Москва продолжает улучшать позиции в международных рейтингах

По данным аналитического центра при правительстве Москвы, в 2020 году столица улучшила позиции в 23 международных рейтингах. Кроме того, Москва заняла высокие строчки в четырех из восьми впервые опубликованных. Такое признание связано с позитивной динамикой в развитии столичной экономики, инноваций и стартапов, с ростом цифровизации и улучшением качества жизни горожан.

Подробнее о том, в какие международные рейтинги вошла российская столица в 2020 году и насколько улучшила свои позиции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2020 году Москва вошла в список лучших городов мира в рейтинге The World's 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance Consultancy. В январе столица заняла в нем пятое место, а уже в октябре поднялась на четвертое, опередив Токио, Сингапур и Дубай.

"Высокие позиции в рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже в столь сложный период", - подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Города оценивали по нескольким критериям. Москва стала первой в категории "Продукт" (инфраструктура и достопримечательности) и вошла в тройку лидеров в категории "Место" (благоустройство и развитость среды). По мнению авторов рейтинга, столица стала более привлекательной для пеших прогулок благодаря программе "Моя улица".

Помимо этого, Москва также заняла 12-е место в рейтинге CEOWORLD Magazine. Он оценивает города по степени влияния на мировую экономику, учитывая способность привлекать людей, капитал и бизнес. В рейтинге приводится анализ тысячи городов. Их показатели разделены на пять категорий: экономическое влияние, финансовый потенциал, люди и политика, конкурентоспособность, качество жизни.

В рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54-го на 17-е место. Москва обошла Берлин, Нью-Йорк и Цюрих. Рейтинг основан на опросах, в которых приняли участие более 15 тысяч человек из 181 страны.

Москва поднялась на 26 пунктов в рейтинге глобальных финансовых центров Z/Yen, заняв 62-ю строчку из 111. Это стало лучшим результатом столицы с 2011 года.

Города в рейтинге оценивают по 138 показателям, разделенным на пять групп. Это деловой климат, развитие финансового сектора, человеческий капитал, инфраструктура и репутация. Москва обогнала такие крупные экономические центры, как Стамбул, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро.

Одним из крупнейших экономических достижений столицы стала победа ОЭЗ "Технополис "Москва" в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year английского издания fDi Magazine. Среди них "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".

Технополис "Москва" впервые участвовал в рейтинге особых экономических зон мира. Эксперты оценивали деятельность каждого участника по 80 номинациям. Авторы рейтинга высоко отметили возможности технополиса, в том числе локализацию производств в рамках офсетных контрактов. Кроме того, эксперты отдельно оценили его вклад в борьбу с пандемией.

Global Free Zones of the Year - единственный международный рейтинг особых экономических зон, который признан на глобальном уровне и регулярно публикуется.