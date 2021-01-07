Москва продолжает улучшать позиции в международных рейтингах

Новости

Премьер Италии прокомментировал штурм Капитолия 15:20
Четыре человека погибли во время пожара в Москве 15:11
Депутат Железняк назвал выборы президента США попранием основ демократии 15:06
Слуцкий заявил об угрозах миру от нестабильности в США 15:01
В Свердловской области отменят "удаленку" для школьников 14:55
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером 14:50
Вышел трейлер "Проклятия ведьмы" - хоррора режиссера "Игры престолов" 14:43
В Екатеринбурге полиции пришлось открыть стрельбу по автомобилю лихача 14:39
Вышел трейлер 2-го сезона нового сериала авторов "Рика и Морти" 14:30
Композитор Журбин рассказал, что происходит в Нью-Йорке после беспорядков в Капитолии 14:17
В Санкт-Петербурге открылись театры 14:05
Тяжелый огнемет "Солнцепек" станет точнее и мощнее 13:55
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы 13:51
Оксана Пушкина заявила о желании остаться в Госдуме нового созыва 13:45
Пожарные инспекторы будут ежегодно проверять детсады и дома престарелых 13:41
Пиротехнику в РФ запретили использовать на митингах и демонстрациях 13:38
Сенатор Джабаров спрогнозировал продолжение противостояния в США 13:31
Сенатор Климов назвал возможных виновников беспорядков в США 13:25
Захарова репостнула запись о том, что США больше не образец демократии 13:23
Депутат Морозов заявил об усталости американцев от застоя 13:19
Меркель выразила сожаление, что Трамп не признал поражение на выборах 13:14
Путин рассказал об отношении к нему сирийцев 13:12
Прокуратура проверит информацию о замерзших пассажирах поезда 13:06
Путин назвал цель посещения Большой мечети Дамаска 13:04
В Петербурге из института РАН похитили 26 археологических артефактов 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
07.01.2021 14:17
Рубрика: Экономика

Москва продолжает улучшать позиции в международных рейтингах

Текст: Любовь Проценко
По данным аналитического центра при правительстве Москвы, в 2020 году столица улучшила позиции в 23 международных рейтингах. Кроме того, Москва заняла высокие строчки в четырех из восьми впервые опубликованных. Такое признание связано с позитивной динамикой в развитии столичной экономики, инноваций и стартапов, с ростом цифровизации и улучшением качества жизни горожан.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Подробнее о том, в какие международные рейтинги вошла российская столица в 2020 году и насколько улучшила свои позиции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

В 2020 году Москва вошла в список лучших городов мира в рейтинге The World's 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance Consultancy. В январе столица заняла в нем пятое место, а уже в октябре поднялась на четвертое, опередив Токио, Сингапур и Дубай.

"Высокие позиции в рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже в столь сложный период", - подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Города оценивали по нескольким критериям. Москва стала первой в категории "Продукт" (инфраструктура и достопримечательности) и вошла в тройку лидеров в категории "Место" (благоустройство и развитость среды). По мнению авторов рейтинга, столица стала более привлекательной для пеших прогулок благодаря программе "Моя улица".

120 подъемников для инвалидов установили в московских подъездах в 2020 году

Помимо этого, Москва также заняла 12-е место в рейтинге CEOWORLD Magazine. Он оценивает города по степени влияния на мировую экономику, учитывая способность привлекать людей, капитал и бизнес. В рейтинге приводится анализ тысячи городов. Их показатели разделены на пять категорий: экономическое влияние, финансовый потенциал, люди и политика, конкурентоспособность, качество жизни.

В рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54-го на 17-е место. Москва обошла Берлин, Нью-Йорк и Цюрих. Рейтинг основан на опросах, в которых приняли участие более 15 тысяч человек из 181 страны.

Благодаря грантам для НКО помощь получили более полумиллиона москвичей

Москва поднялась на 26 пунктов в рейтинге глобальных финансовых центров Z/Yen, заняв 62-ю строчку из 111. Это стало лучшим результатом столицы с 2011 года.

Города в рейтинге оценивают по 138 показателям, разделенным на пять групп. Это деловой климат, развитие финансового сектора, человеческий капитал, инфраструктура и репутация. Москва обогнала такие крупные экономические центры, как Стамбул, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро.

Одним из крупнейших экономических достижений столицы стала победа ОЭЗ "Технополис "Москва" в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year английского издания fDi Magazine. Среди них "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Собянин рассказал, сколько новых станций метро откроют в Москве

Технополис "Москва" впервые участвовал в рейтинге особых экономических зон мира. Эксперты оценивали деятельность каждого участника по 80 номинациям. Авторы рейтинга высоко отметили возможности технополиса, в том числе локализацию производств в рамках офсетных контрактов. Кроме того, эксперты отдельно оценили его вклад в борьбу с пандемией.

Global Free Zones of the Year - единственный международный рейтинг особых экономических зон, который признан на глобальном уровне и регулярно публикуется.

В регионах Экономика Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону
Германия создаст фонд в поддержку "Северного потока-2"
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году