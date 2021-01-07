Питерский СКА в чемпионате КХЛ уступил "Локомотиву"

Самый состоятельный по своим финансовым возможностям клуб Континентальной хоккейной лиги СКА (Санкт-Петербург) в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата уступил в Ярославле местному "Локомотиву" со счетом 1:4.

Первую в матче шайбу забросил на исходе второго периода ярославец Павел Красковский. Основные события развернулись в третьей 20-минутке. Сначала Георгий Иванов удвоил преимущество железнодорожников, затем финский легионер СКА Миро Аалтонен сократил разрыв (1:2), но далее заброшенные шайбы хоккеистов "Локомотива" Андре Петерссона (буллит) и Максима Осипова (в численном большинстве) привели к фактически разгрому питерцев.

СКА, хоть и остался лидером дивизиона Боброва, не может выиграть уже третий матч подряд. А "Локомотив" на втором месте в дивизионе Тарасова, в Новом году команда выдала серию из трех домашних выигрышей.

Результаты остальных встреч игрового дня 7 января: "Куньлунь" (Китай) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:6, "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:3, "Авангард" (Омск) - "Северсталь" (Череповец) - 4:3. Матч "Динамо" (Рига, Латвия) - "Динамо" (Минск, Беларусь) завершится ближе к полуночи по московскому времени.