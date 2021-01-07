Под Воронежем Дед Мороз избил женщину

В Сети появилось видео инцидента, произошедшего вечером 6 января у городской елки воронежского райцентра Борисоглебск.

Скучавший без клиентов Дед Мороз, чей заработок - фотографироваться с детьми, - стал объектом нападения пьяной женщины. Какие претензии она ему предъявляла, разобрать сложно - слышно лишь "Иди отсюда!". По всей видимости, речь шла о рабочем месте под елкой. После того, как пьяная ударила новогоднего волшебника, тот ответным ударом отправил оппонентку на землю.

Вокруг находились люди, но вмешалась в конфликт лишь девочка с тюбингом - она попыталась оттеснить Деда Мороза. Но когда женщина поднялась и вновь крикнула что-то обидное, мужчина в синей шубе и с белой бородой вторично отправил ее в нокаут. При этом у него развалился посох.

- Мы знаем об инциденте, но заявления ни от потерпевшей, ни от очевидцев не поступало, - сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Вслед за видео в борисоглебском паблике появился опрос "Можно ли бить женщину?" Из 600 с лишним проголосовавших подавляющее большинство (78,5 процента) ответили отрицательно.