Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым - он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья.

"Коронавирус внес в нашу жизнь ограничения, но ничто не может помешать нам дарить любовь и тепло своим близким, заботиться об одиноких и пожилых людях, обо всех, кто нуждается во внимании, - написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте". - Уверен, что стремление творить добро останется с нами на весь год. Как сохранится и удивительная атмосфера взаимной поддержки, родившаяся в дни пандемии".

Мэр отметил, что Рождество - это праздник, который несет радость и надежду, так необходимые в сложное время пандемии. Мэр также пожелал всем исполнения самых заветных желаний и того, о чем они мечтают.