Тульские студенты создали два боевых беспилотника

Два дрона военного назначения создали студенты тульского госуниверситета. Одной из разработок - малогабаритным носимым комплексом (МНК) для разведки, целеуказания и самостоятельного уничтожения целей в ближней зоне, - заинтересовалось Минобороны РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Беспилотники сконструировали в студенческом КБ одного из подразделений ТулГУ, института высокоточных систем имени В.П. Грязева. Дрон "Стриж" предназначен для перехвата беспилотников-нарушителей и вооружен управляемыми ракетами малого калибра. Достоинством МНК является размещение в компактном транспортном контейнере, работать с ним может один оператор.

Работа над дронами началась в 2019 году, в 2020-м проекты выиграли грант правительства региона. В наступившем году сотрудники СКБ планируют изготовить опытные образцы беспилотников и провести их летные испытания.