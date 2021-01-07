В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

С началом первой рабочей недели 2021 года в Москву придут аномальные, сибирские морозы - столбики термометров будут опускаться ниже минус 20 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По его данным, уже в понедельник днем в столице будет минус 13-15 градусов, под утро во вторник термометры покажут минус 21-23 градуса, а после полудня минус 15-17 градусов. Синоптики подчеркивают, что такой стужи в Центральной России не было уже три зимы.

Подтвердил это и ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец. "Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы", - объяснил он РИА Новости.

Перемена погоды будет сопровождаться снегопадом - уже к вечеру воскресенья высота сугробов в Москве должна вырасти с 17 до 24 сантиметров. При этом морозы еще не наступят - днем будет минус 4-7 градусов, ночью минус 7-9.