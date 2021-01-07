В Подмосковье автобус врезался в частный дом

В подмосковном Ногинске большой автобус врезался в частный дом. Пассажиров в салоне не было, пострадал лишь водитель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Московской области.

Авария произошла 7 января около 16:30: автобус съехал с дороги и врезался в дом. Причины ДТП устанавливаются. "Вести" уточняют, что автобус сначала снес забор и после въехал в стену дома в окрестностях Ногинска.

Судя по опубликованному снимку, у большого белого автобуса в результате удара пострадала кабина - она сильна смята. Двухэтажный дом практически не пострадал.