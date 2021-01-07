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Рубрика: Происшествия

Курильский вулкан Эбеко дважды выбросил столбы пепла

Текст: Александр Филимоненко

Вулкан Эбеко на острове Парамушир 7 января дважды выбросил столбы пепла, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: iStock
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Пепловые выбросы по визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска составили 2,1 и 3,5 километра.

"Пепловый шлейф распространился на пять километров к северо-востоку от вулкана", - информирует сайт KVERT и предупреждает об опасности полетов на низких высотах вблизи исполина.

Сохраняется оранжевый авиационный код опасности. 1156-метровый вулкан Эбеко находится на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска.

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