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Рубрика: Происшествия

На одном из водопадов Камчатки на туристов обрушился лед

Текст: Александр Филимоненко

На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед. По предварительным данным, есть пострадавшие, они находятся под завалом. Информация об этом поступила в МЧС России 7 января от оператора Единого ситуационно-мониторингового центра, сообщила пресс-служба главка МЧС.

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"В район происшествия вылетел вертолет МИ-8 МЧС, на его борту спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Кроме того, к месту ЧП на вертолете авиакомпании "Витязь-Аэро" вылетели специалисты поисково-спасательного отряда, а также медики территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС по региону.

В район водопада на технике высокой проходимости выдвинулись сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.

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