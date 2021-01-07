В Приморье более 42 тысяч человек остались без электричества

В Приморском крае произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате без света остались порядка 43 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минэнерго России.

По данным ведомства, в 14:44 по московскому времени на Артемовской ТЭЦ произошло отключение воздушной линии мощностью 110 кВ по маршруту Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 - Западная. Повторное включение не удалось. Отмечается, что подстанция Западная не обесточена, однако на подстанции Уссурийск-1 сработала противоаварийная автоматика, из-за чего отключились все присоединения 35 кВ.

В результате без электроснабжения оказались 42,9 тысячи человек. Сейчас ведутся восстановительные работы.