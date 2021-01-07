В Перми стартовал кубок России по ледовой скульптуре

Тридцать мастеров ледовых скульптур приняли участие в очередном открытом конкурсе "Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж". Об этом сообщили в администрации Перми.

Работы по возведению ледовых скульптур начались 7 января на городской эспланаде возле новогодней елки. Всего резчики по льду намерены изваять пятнадцать различных скульптур. Тема нынешнего конкурса - "Ускользающая красота".

Согласно условиям состязания, каждая скульптура должна быть не меньше трех метров в высоту, на ее сооружение выделяется сорок ледяных блоков. На работу мастерам дано 48 часов. Победителей и призеров зимнего конкурса определят 12 января, а 14 января будет открыт доступ к скульптурам для зрителей.