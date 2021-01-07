В Прикамье бабушка убила новорожденную внучку

Новости

120 подъемников для инвалидов установили в московских подъездах в 2020 году 12:03
Оперштаб: Еще 7410 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:32
Около 5,5 тысячи росгвардейцев обеспечили общественный порядок в Рождество 11:31
Спасатели завершили поисковую операцию на Вилюченском водопаде 11:25
В Екатеринбурге открылись Рождественские легкоатлетические старты 10:59
Курильский вулкан Эбеко дважды выбросил столбы пепла 10:40
Благодаря грантам для НКО помощь получили более полумиллиона москвичей 10:33
Мишустин посетил собор Михаила Архангела в Сочи 10:11
ВМС США начнут регулярные патрулирования у берегов РФ в Арктике 09:47
Травмированных глыбой льда туристов на Камчатке доставили в больницу 09:03
По факту гибели туриста на Камчатке начата проверка 08:50
Пострадавшие при обрушении льда на Камчатке туристы были "дикарями" 08:35
На Камчатке в результате обрушения льда на водопаде погиб человек 08:25
Четыре человека погибли во время беспорядков в Вашингтоне 08:15
На одном из водопадов Камчатки на туристов обрушился лед 08:06
Режим ЧС в Вашингтоне продлен до инаугурации Байдена 07:15
В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих 06:48
При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт 06:20
В конгрессе США возобновились прерванные из-за беспорядков дебаты 05:41
Первое рождественское богослужение прошло в главном храме ВС России 04:16
На мужчину напали с ножом рядом с Trump Hotel в Вашингтоне 04:06
ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля по Дамаску 03:48
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели двух горняков в шахте 03:30
Полиция начала оттеснять протестующих от здания Капитолия США 02:04
Путин подарил икону церкви Николы на Липне 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
07.01.2021 11:17
Рубрика: Происшествия

В Прикамье бабушка убила новорожденную внучку

Текст: Константин Бахарев

Следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Чернушки. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Травмированных глыбой льда туристов на Камчатке доставили в больницу

В начале этого года в уличном контейнере для мусора была обнаружена коробка, где лежал мертвый младенец с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Однако в ходе расследования удалось выяснить, что 37-летняя местная жительница не убивала свою дочь. Она родила девочку дома, а после этого ее 59-летняя мать убила новорожденную внучку, положила в коробку и выбросила в контейнер для мусора.

Обвиняемая призналась в содеянном, она арестована. Если суд признает ее виновной, она может быть приговорена к двадцати годам лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Как мир и союзники США отреагировали на хаос в Вашингтоне
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Великобритания решила смягчить санкции против Крыма
ВМС США начнут регулярные патрулирования у берегов РФ в Арктике
Германия создаст фонд в поддержку "Северного потока-2"
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России
ВС разъяснил, почему нельзя переселять должника из единственного жилья