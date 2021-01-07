В Прикамье бабушка убила новорожденную внучку

Следователи СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Чернушки. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В начале этого года в уличном контейнере для мусора была обнаружена коробка, где лежал мертвый младенец с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Однако в ходе расследования удалось выяснить, что 37-летняя местная жительница не убивала свою дочь. Она родила девочку дома, а после этого ее 59-летняя мать убила новорожденную внучку, положила в коробку и выбросила в контейнер для мусора.

Обвиняемая призналась в содеянном, она арестована. Если суд признает ее виновной, она может быть приговорена к двадцати годам лишения свободы.