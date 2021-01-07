В Татарстане при катании с горки погибла девочка

Уголовное дело возбуждено в Татарстане после гибели трехлетней девочки во время катания с горки.

Как сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, инцидент произошел в канун Нового года в национальном парке "Нижняя Кама" Елабужского района РТ.

Девочка одна спускалась на снегокате с горки и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами головы ее доставили в центральную районную больницу Елабужского района, а затем перевели в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. 3 января девочка скончалась.

По информации Галиева, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, расследование взято под контроль надзорным ведомством.