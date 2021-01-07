Академик РАН Вячеслав Новицкий умер от осложнений, вызванных COVID-19

Академик РАН, доктор медицинских наук и бывший ректор Сибирского медуниверситета Вячеслав Викторович Новицкий скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Вячеслав Новицкий родился в Томске в 1946 году. В 1969 году поступил на лечебный факультет мединститута, с 1997 по 2014 годы возглавлял единственный за Уралом опорный медицинский вуз - СибГМУ. Как отметили в пресс-службе администрации Томской области, он внес огромный вклад в развитие медицинской науки. Он также был ярким представителем одной из ведущих отечественных научно-медицинских школ - Томской кафедральной школы патофизиологов.

Как уточнили в областном департаменте здравоохранения, смерть академика наступила из-за тяжелых осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За его жизнь боролись врачи НИИ Кардиологии, однако спасти ученого не удалось.

Свои соболезнования в связи с кончиной Новицкого выразили Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сотрудники департамента здравоохранения Томской области, а также администрация региона.