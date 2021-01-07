COVID-19: найдена наиболее эффективная форма работы с пациентами

Амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 работают и в выходные дни, и в праздничные. Их стали открывать по всей стране в конце прошлого года. Врачи считают, что такие центры наиболее эффективны для обследования пациентов в период ковидной пандемии. Корреспондент "Российской газеты" побывала в одном из них.

И страх уходит

На крыльце поликлиники Иркутской городской клинической больницы №8 - ярко-красный указатель, мимо не пройдешь - "Ковид-центр". И стрелка, указывающая за угол - там оборудован отдельный вход.

Изнутри поликлиники, через стеклянную дверь, можно посмотреть, что происходит в "красной зоне": в коридоре сидят пятеро пациентов, все в масках, ждут приема. Один выходит из кабинета врача и направляется в процедурный, следующий - заходит.

В комнатке у входа в центр врачи и медсестры облачаются в защитную амуницию и заходят на смену. Выход с другой стороны - по всем правилам санэпидбезопасности. Режим работы пока двухсменный, по семь часов, по словам медиков, вполне приемлемый.

- В амбулаторном центре могут получить помощь пациенты с подозрением на COVID-19, если есть симптоматика, и переносящие заболевание в легкой форме, - пояснила главный врач больницы №8 Жанна Есева. - Прием пациентов ведется по предварительной записи по телефону.

Пациенты, похоже, довольны.

- Я три дня назад в платной лаборатории сдала анализ на ковид. Он оказался положительным, - рассказывает из-за стекла по телефону пациентка Альбина. - Чувствую себя неплохо, температуры нет, одышки нет, но как-то не по себе все равно. Сделала КТ - легкие чистые. А страх не уходит: я же не лечусь никак! Пришла. И обследование назначили, и лечение. Больничный открыла, сейчас пойду кровь сдавать и потом к кардиологу.

Окончательный диагноз

- Я считаю, что, наконец, мы пришли к наиболее эффективной форме работы с пациентами, - уверена Жанна Владимировна. - Теперь с теми, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику, работают участковые врачи, для остальных есть ковид-центр. У нас теперь ни одна категория пациентов не остается без внимания - есть ведь и диабетики, и сердечники… Коронавирус - не единственное заболевание.

Еще одно безусловное достоинство ковид-центров - они дают возможность объективно оценить состояние пациента и назначить адекватное лечение: лаборатория, КТ и ЭКГ - вот они, рядом.

- На приеме опрашиваем пациента, собираем анамнез, все как обычно. Если нет анализа на ковид, а симптомы наблюдаются, отправляем на мазок, - рассказал врач-инфекционист Артем Тимофеев. - Анализ крови - обязательно. В моей практике был случай: пациентку с температурой и подозрением на COVID-19 я отправил сдать кровь. И оказалось, что у нее заболевание крови есть, а вирусной инфекции нет. Кабинет для забора всех анализов здесь же, в "красной зоне".

Если состояние пациента внушает опасения, или у него, к примеру, поднялась и держится температура или снизилась сатурация, его отправляют на КТ легких. Она здесь круглосуточная. При назначении препаратов, дающих серьезную побочку на сердечно-сосудистую систему, обязательно ЭКГ. Тоже здесь.

Лабораторные исследования позволили врачам увидеть то, что выглядит как пневмония, на самом деле - не она.

- По клинике похоже, - объясняет Жанна Есева. - Высокая температура, затрудненное дыхание, все симптомы налицо. Значит, лечить надо, как пневмонию, антибиотиками. И только когда стали делать анализ крови, увидели истинную картину: организм атакуют собственные иммунные клетки - цитокины. И назначать надо совсем другие препараты. А антибиотики - только если лабораторно подтверждена бактериальная пневмония.

Справиться можно!

- Нам надо учиться жить с коронавирусом, - рассуждает главврач. - Ждать, что он вдруг "закончится", не стоит. И мы учимся. Поначалу были растерянность и страх, но по мере изучения этой инфекции стало ясно - справиться можно. Да, COVID-19 сильно отличается от известных вирусов - сама болела, и каждый день болезни был сюрпризом, - но наша сила в знаниях, в опыте. Нам пришлось многое пересмотреть - и схемы лечения, и организацию работы, но, думаю, в целом это все пошло нам на пользу. Мы научились быть гибкими, это очень важно.

Сейчас Жанна Есева думает о вакцинации: несмотря на то, что число переболевших COVID-19 растет, до показателя 70 процентов еще очень далеко (в сентябре уровень коллективного иммунитета в регионе оценивался в 13 процентов). Значит, спасение - в прививках.

- Очень важно грамотно провести эту кампанию, - считает она. - Во-первых, доступно объяснить, кому и почему прививка показана, а кому и почему ее делать не стоит. Во-вторых, построить работу так, чтобы это было безопасно - перед прививкой нужно минимальное обследование, и удобно, чтобы люди не стояли в очередях. В-третьих, необходим мониторинг. Мои коллеги, в числе первых добровольцев поставившие "Спутник V", отмечали, что на втором этапе наблюдались слабость, повышенная утомляемость и некоторые другие симптомы. Важно их отследить, провести разъяснительную работу, чтобы люди не пугались, а знали, что после прививки несколько дней должен быть щадящий режим.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.