Из Новосибирска запустили прямой авиарейс в столицу Дагестана

Из Новосибирска стартовали прямые рейсы в Махачкалу. Базовый перевозчик международного аэропорта Толмачево имени А. Покрышкина, как сообщается на его официальном сайте, будет совершать такие перелеты каждый четверг.

Комфортабельный Airbus A320neo вылетел из столицы Сибири сегодня в 12.35 по местному времени. В столицу Дагестана он прибудет в 12.25 (время тоже местное). Обратный рейс из аэропорта имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана по расписанию планируется на 14.10, а прибытие в Толмачево - на 22:00.

Маршрут открылся благодаря программе субсидирования региональных авиаперевозок, утвержденной правительством РФ в 2013 году. Перелеты финансируются из бюджетов Новосибирской области и Республики Дагестан.

Новое направление дает пассажирам аэропорта Махачкала возможность удобных стыковок в крупнейшем за Уралом транзитном авиаузле при полетах в Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ, Хабаровск, Читу, Владивосток и Южно-Сахалинск. В свою очередь, пассажиры аэропорта Толмачево смогут без пересадок добираться до побережья Каспийского моря.