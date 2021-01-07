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Рубрика: Происшествия

На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение

Текст: Руслан Мельников (Махачкала)

На границе расположенного в Дагестане Цумадинского района и Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.

Фото: iStock
В Дагестане зафиксировано второе в 2021 году землетрясение

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МЧС, информация о землетрясении поступила от начальника сейсмостанции РАН. По данным приборов сейсмособытие произошло на глубине 57 километров.

При этом отмечается, что толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от местных жителей не было.

Ранее уже сообщалось о землетрясениях в республике, зафиксированных в 2021 году.

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