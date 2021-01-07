В Дагестане в массовой драке на сельском сходе погиб человек

Во время массовой драки, вспыхнувшей в поселке Тарки (Махачкала), погиб человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, по предварительным данным смерть наступила от ножевого ранения.

Также сообщается, что в поселке проходил сход, поводом для которого стало убийство местного жителя, боровшегося с распространением наркотиков.

Тогда предполагаемого убийцу задержали, а на сходе сельчане подняли вопрос о выселении местного жителя, которого погибший считал одним из основных распространителей наркотиков.

"Начался конфликт, произошла массовая драка, по предварительным данным, в результате один из жителей получил ножевое ранение, от которого скончался", - приводит агентство слова своего собеседника.

Также известно, что по факту убийства в массовой драке 36-летнего жителя Дагестана возбуждено уголовное дело.