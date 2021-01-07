К поискам пропавшего в Карелии ребенка приступили водолазы и саперы

К поискам пропавшего в Карелии шестилетнего мальчика приступили водолазы и саперы. Об этом сообщили в госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Сейчас поиски мальчика ведутся в реке Тохмайоки.

Ребенок вышел 28 декабря из своего дома в поселке Хелюля Сортавальского района и не вернулся. Его мать пыталась найти сына самостоятельно, однако ее попытки не увенчались успехом. После этого она обратилась в полицию.

К месту происшествия были направлены спасатели из Сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС). Вместе с неравнодушными гражданами, специалистами из отряда "Лиза Алерт" и местными жителями опытные поисковики работали в этот день до 4 утра, затем приступили к поискам в 10 утра на следующий день, а также 30 и 31 декабря. Кроме того, 30 декабря к поискам подключились и водолазы из Петрозаводского отряда КРПСС.

Спасатели из Сортавальского отряда ни на день не прекращали поиски ребенка. 2 января в поселок были снова направлены водолазы, которые приступили к погружениям в реку на следующий день, а 5 января поиски продолжила новая смена. Вместе с водолазами из Петрозаводска к месту также были направлены и саперы, которые обследовали специальным оборудованием скалы, расположенные рядом с водоемом. В работах на реке используется гидролокатор бокового обзора, водолазный телевизионный комплекс. Спасатели используют финские водолазные костюмы УРШУИТ. Каждый рабочий день водолазами совершается порядка четырех погружений в реку.

Также дно реки проверяют с помощью лодки, используя две камеры с инфракрасной подсветкой. Ведутся поисковые работы и с воздуха. Для этого используется современный квадрокоптер с тепловизором.

Карельская поисково-спасательная служба ведет все работы при взаимодействии со Следственным комитетом Карелии. Спасатели обследуют территорию, где предположительно мог пропасть мальчик, определенную в ходе следственных действий. Руководитель СУ СК РФ по республике Карелия Евгений Швец 5 января 2021 года побывал в городе Сортавале в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения мальчика, возбужденного 28 декабря 2020 года статье 105 УК РФ (убийство). Он встретился с сотрудниками, ведущими расследование, и с родственниками ребенка.

Приметы мальчика: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета. Лиц, которые могут что-либо сообщить о судьбе пропавшего, следователи просят обратиться в СУ СК РФ по республике Карелия по телефонам (8142) 592-590, +7-911-437-32-98 или 02.