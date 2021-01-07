К поискам пропавшего в Карелии ребенка приступили водолазы и саперы

Новости

Тульские студенты создали два боевых беспилотника 21:18
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 24,6 тыс. военнослужащих 21:13
Илон Маск стал богатейшим человеком в мире 21:06
Трамп до конца президентства не сможет писать в Facebook и Instagram 20:49
Питерский СКА в чемпионате КХЛ уступил "Локомотиву" 20:27
Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Капитолии 20:18
Умер журналист Лев Корзун 20:09
Эксперты выяснили, что COVID-19 может перерасти в хроническую форму 20:06
СМИ: Подал в отставку советник Трампа по России Райан Тулли 19:56
Новый штамм COVID-19 обнаружен уже в 22 странах Европы 19:18
Киборга вычеркнули из фильма про Флэша из-за конфликта в DC 18:54
Зюганов рассказал о последствиях раскола в США 18:45
Региональный парламент в ФРГ поддержит фонд в поддержку "Северного потока-2" 18:36
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января 18:34
В Подмосковье автобус врезался в частный дом 18:31
"Бриджертоны" вошли в пятерку популярных оригинальных премьер Netflix 18:25
Россиянин Каргинов выиграл пятый этап "Дакара" в зачете грузовиков 18:14
Эксперты рассказали, как защититься от новой схемы обмана по телефону 18:14
У заразившегося COVID-19 Бориса Грачевского поражено 75% легких 18:08
Горбачев: Штурм Капитолия поставил под вопрос судьбу США как государства 17:56
В США зарегистрирован 21 миллион случаев заражения COVID-19 17:52
В Татарстане при катании с горки погибла девочка 17:49
Опубликованы кадры из "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:40
Умер актер из "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский 17:23
Под Воронежем Дед Мороз избил женщину 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
07.01.2021 20:19
Рубрика: Происшествия

К поискам пропавшего в Карелии ребенка приступили водолазы и саперы

Текст: Алексей Михайлов (Карелия)

К поискам пропавшего в Карелии шестилетнего мальчика приступили водолазы и саперы. Об этом сообщили в госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Сейчас поиски мальчика ведутся в реке Тохмайоки.

Ребенок вышел 28 декабря из своего дома в поселке Хелюля Сортавальского района и не вернулся. Его мать пыталась найти сына самостоятельно, однако ее попытки не увенчались успехом. После этого она обратилась в полицию.

В Татарстане при катании с горки погибла девочка

К месту происшествия были направлены спасатели из Сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС). Вместе с неравнодушными гражданами, специалистами из отряда "Лиза Алерт" и местными жителями опытные поисковики работали в этот день до 4 утра, затем приступили к поискам в 10 утра на следующий день, а также 30 и 31 декабря. Кроме того, 30 декабря к поискам подключились и водолазы из Петрозаводского отряда КРПСС.

Спасатели из Сортавальского отряда ни на день не прекращали поиски ребенка. 2 января в поселок были снова направлены водолазы, которые приступили к погружениям в реку на следующий день, а 5 января поиски продолжила новая смена. Вместе с водолазами из Петрозаводска к месту также были направлены и саперы, которые обследовали специальным оборудованием скалы, расположенные рядом с водоемом. В работах на реке используется гидролокатор бокового обзора, водолазный телевизионный комплекс. Спасатели используют финские водолазные костюмы УРШУИТ. Каждый рабочий день водолазами совершается порядка четырех погружений в реку.

Также дно реки проверяют с помощью лодки, используя две камеры с инфракрасной подсветкой. Ведутся поисковые работы и с воздуха. Для этого используется современный квадрокоптер с тепловизором.

На Сахалине нашли живой студентку, пропавшую в ноябре

Карельская поисково-спасательная служба ведет все работы при взаимодействии со Следственным комитетом Карелии. Спасатели обследуют территорию, где предположительно мог пропасть мальчик, определенную в ходе следственных действий. Руководитель СУ СК РФ по республике Карелия Евгений Швец 5 января 2021 года побывал в городе Сортавале в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения мальчика, возбужденного 28 декабря 2020 года статье 105 УК РФ (убийство). Он встретился с сотрудниками, ведущими расследование, и с родственниками ребенка.

Приметы мальчика: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета. Лиц, которые могут что-либо сообщить о судьбе пропавшего, следователи просят обратиться в СУ СК РФ по республике Карелия по телефонам (8142) 592-590, +7-911-437-32-98 или 02.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Карелия

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Косачев: Американская демократия захромала на обе ноги
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России
ВС разъяснил, почему нельзя переселять должника из единственного жилья