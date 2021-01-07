Куда поедут российские туристы этой зимой

В зимний турсезон 2020-2021 годов, несмотря на высокий спрос на отдельные направления, в целом по стране произойдет снижение турпотока по сравнению с прошлым сезоном. Об этом рассказал "Российской газете" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Возможно падение до 20 и более процентов в целом по стране. Только по отдельным направлениям возможен рост", - считает он.

Поток туристов зимой распределяется неравномерно. К тому же влияние оказывает наблюдаемый очередной пик пандемии коронавируса. "Это повышает риски и не способствует путешествиям", - пояснил Барзыкин. Например, поток гостей в Санкт-Петербург будет значительно ниже ожидавшихся результатов из-за введенных ограничений.

Тем не менее немало людей в зимние каникулы поедут в региональные центры. В числе самых востребованных направлений - традиционно Черноморское побережье Краснодарского края и горный кластер Сочи Красная поляна. Горнолыжные курорты Сочи за зимние каникулы планируют принять более 350 тысяч гостей, отметил эксперт. В целом Сочи за весь 2020 год с учетом сокращенного летнего сезона принял 5,1 млн туристов, а в прошлом году - 6,5 млн.

Востребованы также Кавказские Минеральные Воды, Крым, хотя на полуострове в последнее время происходит снижение турпотока, заметил Барзыкин.