Прокуратура Заполярья проверит сообщения о взрывающихся подарочных фонарях

В Заполярье началась прокурорская проверка информации о взрывах кемпинговых фонарей из губернаторских подарочных наборов, которые вручались семьям с детьми. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

- При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в надзорных органах.

Информация о взрывающихся фонариках появилась в соцсетях. Об этом случае рассказала пользователь Ольга Дирингер из Мурманска. По ее словам, старшему сыну мурманчанки за хорошую учебу вручили губернаторский подарок со сладостями, глобусом, шарфиком и разными мелочами. В этот подарок также входил кемпинговый фонарь с диско-шаром. Дети Ольги играли фонарем, пока у него не сел аккумулятор, после чего включили его на зарядку и отправились спать.

- Ночью что-то бабахнуло, - пишет Ольга. - Хорошо, что в гостиной никого не было. Мы с мужем пошли смотреть, что случилось. Оказалось, что фонарь взорвался, по всей комнате разлетелись пластмассовые мелкие и острые осколки. Пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом.

Кстати, в подарке Ольга не нашла инструкций к фонарю. Как им пользоваться, она выяснила на сайте одного из популярных интернет-магазинов, где этот фонарь продавался за 489 рублей.

Сообщение Ольги набрало более 4800 просмотров. В комментариях появились сообщения о том, что в глобусах, также входивших в подарочный набор, не горят лампочки.

- Из 3900 подарков только с двумя произошли такие случаи, - прокомментировали ситуацию в министерстве информационной политики Мурманской области. - В одном случае фонарь забрали и передали поставщику, на 11 января назначена экспертиза. Поставщик был определен согласно результатам торгов в соответствии с федеральным законом №44. Продукция имеет все необходимые документы, есть акты, подтверждающие проведение испытаний.

Также в министерстве отметили, что после замены лампочек неисправные интерактивные глобусы снова работают. Управление по обеспечению деятельности правительства региона отрабатывает все обращения граждан, размещенные в социальных сетях.