Путин подарил икону церкви Николы на Липне

Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России передал церкви Николы на Липне в Новгородской области икону Господь Вседержитель, сообщает РИА-Новости.

В этом старинном храме Владимир Путин встретил Рождество. Президент приехал на остров Липно, где расположена церковь, на катере МЧС на воздушной подушке, передает ТАСС.

Икона была изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками.