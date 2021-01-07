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Рубрика: Власть

Путин подарил икону церкви Николы на Липне

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в церкви Николы на Липне. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России передал церкви Николы на Липне в Новгородской области икону Господь Вседержитель, сообщает РИА-Новости.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин заявил о надежде на чудо

В этом старинном храме Владимир Путин встретил Рождество. Президент приехал на остров Липно, где расположена церковь, на катере МЧС на воздушной подушке, передает ТАСС.

Икона была изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками.

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