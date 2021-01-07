В Калининграде двое мужчин погибли при пожаре

В Калининграде во время пожара в ночь на 7 января 2021 года погибли двое мужчин. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома на улице Тамбовской, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Следователи уже установили личности погибших. Ими оказались местные жители, которые проживали в этом же доме. Видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на телах мужчин не обнаружено.

Точные причины пожара и смерти калининградцев установят судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.